Врача из комиссии Минобороны также взяли под стражу за вымогательство взятки у участника АТО

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 2 млн грн к врачу-эксперту отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, который вместе с главой Центра медико-социальной экспертизы требовали и получил взятку в 1,5 тыс. долл. от участника АТО за установление ему группы инвалидности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.