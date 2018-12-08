Врача из комиссии Минобороны также взяли под стражу за вымогательство взятки у участника АТО

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85816 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 193940 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149275 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 215011 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258246 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215832 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247979 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208548 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 492113 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241665 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
78%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 6876 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 4160 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 9578 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 11131 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14517 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270386 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 246018 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331516 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 492113 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583231 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35248 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 215011 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81063 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77304 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82775 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Врача из комиссии Минобороны также взяли под стражу за вымогательство взятки у участника АТО

Киев • УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 2 млн грн к врачу-эксперту отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, который вместе с главой Центра медико-социальной экспертизы требовали и получил взятку в 1,5 тыс. долл. от участника АТО за установление ему группы инвалидности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

Врача из комиссии Минобороны также взяли под стражу за вымогательство взятки у участника АТО

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N5 районный суд арестовал на 60 суток главу Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, уличенных в вымогательстве взятки у участника АТО", - рассказала Максимець.

Пресс-секретарь добавила, что суд также определил в качестве альтернативы для обоих подозреваемых залог в сумме около 2 млн грн.

Ранее сегодня суд уже огласил решение в отношении председателя Центра МСЭК.

Напомним, 6 декабря в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе.

По данным прокуратуры, злоумышленники требовали 1,5 тысячи долларов у военнослужащего за установление ему группы инвалидности. В ходе боевых действий человек получил тяжелую травму ноги.

Подозреваемых в коррупции задержано на рабочем месте после получения 42 500 гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40