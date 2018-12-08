Врача из комиссии Минобороны также взяли под стражу за вымогательство взятки у участника АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 2 млн грн к врачу-эксперту отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, который вместе с главой Центра медико-социальной экспертизы требовали и получил взятку в 1,5 тыс. долл. от участника АТО за установление ему группы инвалидности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N5 районный суд арестовал на 60 суток главу Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, уличенных в вымогательстве взятки у участника АТО", - рассказала Максимець.
Пресс-секретарь добавила, что суд также определил в качестве альтернативы для обоих подозреваемых залог в сумме около 2 млн грн.
Ранее сегодня суд уже огласил решение в отношении председателя Центра МСЭК.
Напомним, 6 декабря в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе.
По данным прокуратуры, злоумышленники требовали 1,5 тысячи долларов у военнослужащего за установление ему группы инвалидности. В ходе боевых действий человек получил тяжелую травму ноги.
Подозреваемых в коррупции задержано на рабочем месте после получения 42 500 гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.