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Лікаря з комісії Міноборони також взяли під варту за вимагання хабара в учасника АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 2 млн грн до лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони, який разом із головою Центру медико-соціальної експертизи вимагали та отримали хабар у 1,5 тис. дол. від учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

Лікаря з комісії Міноборони також взяли під варту за вимагання хабара в учасника АТО

“За клопотання Київської місцевої прокуратури N5 Оболонський районний суд заарештував на 60 діб голову Центрального МСЕК № 1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ, викритих на вимаганні хабара в учасника АТО”, — розповіла Максимець.

Прес-секретар додала, що суд також визначив як альтернативу для обох підозрюваних заставу у сумі близько 2 млн грн.

Раніше сьогодні суд вже оголосив рішення стосовно голови Центру МСЕК.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі.

За даними прокуратури, зловмисники вимагали 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця за встановлення йому групи інвалідності. У ході бойових чоловік отримав важку травму ноги.

Підозрюваних у корупції затримано на робочому місці після одержання 42,5 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

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