Лікаря з комісії Міноборони також взяли під варту за вимагання хабара в учасника АТО

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 2 млн грн до лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони, який разом із головою Центру медико-соціальної експертизи вимагали та отримали хабар у 1,5 тис. дол. від учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.