У столиці затримали лікаря за вимагання хабаря в учасника бойових дій на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Прокуратури міста Києва.
За даними прокуратури, зловмисники вимагали 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця за встановлення йому групи інвалідності. У ході бойових чоловік отримав важку травму ноги.
Підозрюваних у корупції затримано на робочому місці після одержання 42,5 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
За місцем роботи та проживання затриманих провели обшуки. “Готуються матеріали для оголошення посадовцям про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів”, — додали у прокуратурі.
Нагадуємо, прикордонник за 400 гривень хотів допомогти вантажівці перетнути кордон.