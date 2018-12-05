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У столиці затримали лікаря за вимагання хабаря в учасника бойових дій на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Прокуратури міста Києва.

У столиці затримали лікаря за вимагання хабаря в учасника бойових дій на Донбасі

За даними прокуратури, зловмисники вимагали 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця за встановлення йому групи інвалідності. У ході бойових чоловік отримав важку травму ноги.

Підозрюваних у корупції затримано на робочому місці після одержання 42,5 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

За місцем роботи та проживання затриманих провели обшуки. “Готуються матеріали для оголошення посадовцям про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів”, — додали у прокуратурі.

Нагадуємо, прикордонник за 400 гривень хотів допомогти вантажівці перетнути кордон.

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