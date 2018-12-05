В столице задержали врача за вымогательство взятки у участника боевых действий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Прокуратуры города Киева.
По данным прокуратуры, злоумышленники требовали 1,5 тысячи долларов в военнослужащего за установление ему группы инвалидности. В ходе боевых человек получил тяжелую травму ноги.
Подозреваемых в коррупции задержан на рабочем месте после получения 42,5 тысяч гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
По месту работы и жительства задержанных провели обыски. “Готовятся материалы для объявления должностным лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения”, — добавили в прокуратуре.
Напоминаем, пограничник за 400 гривен хотел помочь грузовику пересечь границу.