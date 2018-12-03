Прикордонник за 400 гривень хотів допомогти вантажівці перетнути кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прикордонник вимагав 400 гривень хабара за безперешкодний та позачерговий проїзд вантажним автомобілем через МАПП "Ягодин". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора під час досудового розслідування у Волинській області за ч.3 ст.268 КК України викрито і затримано інспектора прикордонного контролю ПП "Римарі", який разом з ще одним громадянином вимагав 400 гривень хабара за безперешкодний та позачерговий проїзд вантажним автомобілем через МАПП "Ягодин".
Як повідомляв УНН, посилений режим охорони українсько-румунського кордону триватиме до стабілізації ситуації з запобігання контрабанді сигарет та припинення тиску протиправними елементами на прикордонників.
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