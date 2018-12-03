Посилення охорони кордону з Румунією триватиме до стабілізації ситуації з контрабандою

"Через дії контрабандистів, коли і збільшився потік цигарок, й агресивні їхні дії стосовно нашого персоналу, які призвели до загибелі нашого військовослужбовця, було посилено (ділянку кордону – ред.). Це дозволило ущільнити державний кордон через збільшення кількості прикордонних нарядів. На даний час ситуація більш-менш спокійна. Ми не фіксуємо значної кількості спроб переміщення сигарет", - розповів він.



Проте, зауважив Демченко, починаючи з 19 листопада були зафіксовані декілька випадків підкупу прикордонників, навіть не зважаючи на те, що дії контрабандистів призвели до загибелі військовослужбовця.



Відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме посилений режим охорони українсько-румунського кордону, Демченко сказав: "Поки ми не будемо бачити стабілізації ситуації… Коли ми будемо бачити, що не чиниться протиправними елементами тиску на наших військовослужбовців. Це також буде впливати на рішення керівництва про посилення цієї ділянки".



Нагадаємо, Державна прикордонна служба України вирішила посилити контроль на українсько-румунському кордоні через активізацію контрабанди тютюнових виробів.



На кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника. Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.



17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми. 19 листопада начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону майора Вадима Березенського поховали.



Зловмисника затримали. Контрабандист, 34-річний житель Рахова, підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Суд взяв затриманого під варту.



Згодом на Закарпатті затримали голову сільської ради при спробі передачі хабара прикордоннику за безперешкодне переправлення партії сигарет до Румунії. Як повідомили у ДПСУ, затриманий пов'язаний з контрабандистами, дії яких призвели до загибелі прикордонника.