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Усиление охраны границы с Румынией продлится до стабилизации ситуации с контрабандой

Усиление охраны границы с Румынией продлится до стабилизации ситуации с контрабандой

Киев  •  УНН

 • 16095 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Усиленный режим охраны украинского-румынской границы продлится до стабилизации ситуации по предотвращению контрабанды сигарет и прекращения давления противоправными элементами на пограничников. Об этом рассказал УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Из-за действий контрабандистов, когда и увеличился поток сигарет, и агрессивные их действия в отношении нашего персонала, которые привели к гибели нашего военнослужащего, была усилена (участок границы - ред.). Это позволило уплотнить государственную границу из-за увеличения количества пограничных нарядов. В настоящее время ситуация более-менее спокойная. Мы не фиксируем значительного количества попыток перемещения сигарет", - рассказал он.

Однако, заметил Демченко, начиная с 19 ноября были зафиксированы несколько случаев подкупа пограничников, даже несмотря на то, что действия контрабандистов привели к гибели военнослужащего.

Отвечая на вопрос о том, сколько продлится усиленный режим охраны украинского-румынской границы, Демченко сказал: "Пока мы не будем видеть стабилизации ситуации ... Когда мы будем видеть, что совершается противоправными элементами давления на наших военнослужащих. Это также будет влиять на решение руководства об усилении этого участка".

Напомним, Государственная пограничная служба Украины решила усилить контроль на украинском-румынской границе из-за активизации контрабанды табачных изделий.

На границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы. 19 ноября начальника отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда майора Вадима Березенська похоронили.

Злоумышленника задержали. Контрабандист, 34-летний житель Рахова, подозревается в наезде на работника пограничной службы. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд взял задержанного под стражу.

Впоследствии на Закарпатье задержали председателя сельского совета при попытке передачи взятки пограничнику за беспрепятственное переправки партии сигарет в Румынию. Как сообщили в ГПСУ, задержанный связан с контрабандистами, действия которых привели к гибели пограничника.

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