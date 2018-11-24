Україна посилила контроль на кордоні з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Державна прикордонна служба України вирішила посилити контроль на українсько-румунському кордоні через активізацію контрабанди тютюнових виробів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, передає УНН.
“Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. До посилення також залучені підрозділи мобільного загону „ДОЗОР“, декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками”, — розповіли у прес-службі.
У ДПСУ пояснили, що останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів
Додаткові сили, зазначили у ДПСУ, ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки. При цьому у відомстві уточнили, що прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою.
Крім того, як повідомили у прес-службі, що всі заходи Державна прикордонна служба України проводить у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами.
Нагадаємо, у Львівській області спалили понад 37 тисяч пачок контрабандних цигарок та 430 банок жувального тютюну. Загальна сума товару склала понад 560 тисяч гривень.