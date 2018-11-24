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Украина усилила контроль на границе с Румынией

Киев  •  УНН

 • 19455 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Государственная пограничная служба Украины решила усилить контроль на украинско-румынской границе из-за активизации контрабанды табачных изделий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.

"Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковине направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", - рассказали в пресс-службе.

В ГПСУ объяснили, что в последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал самым проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий

Дополнительные силы, отметили в ГПСУ, уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям локализации обстановки. При этом в ведомстве уточнили, что пограничники экипированы всеми необходимыми современными средствами и специальной техникой.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, что все мероприятия Государственная пограничная служба Украины проводит в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

Напомним, во Львовской области сожгли более 37 000 пачек контрабандных сигарет и 430 банок жевательного табака. Общая сумма товара составила более 560 000 гривен.

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