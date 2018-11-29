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Адвокат пропонував прокурору хабар у 30 тис. доларів

Адвокат пропонував прокурору хабар у 30 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві затримано адвоката при спробі передачі прокурору 30 тис. дол. хабара. Про це у Facebook повідомляє Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Сьогодні у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тис. доларів США працівнику прокуратури”, — написав Луценко.

За його словами, зазначені кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання.

“В переддень професійного свята є привід для гордості — поява нової статистики прокурорських відмов від запропонованих хабарів”, — зазначив Луценко.

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання трьох мільйонів гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена.

Українські Національні Новини

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