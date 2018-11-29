Адвокат пропонував прокурору хабар у 30 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві затримано адвоката при спробі передачі прокурору 30 тис. дол. хабара. Про це у Facebook повідомляє Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Сьогодні у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тис. доларів США працівнику прокуратури”, — написав Луценко.
За його словами, зазначені кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання.
“В переддень професійного свята є привід для гордості — поява нової статистики прокурорських відмов від запропонованих хабарів”, — зазначив Луценко.
Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання трьох мільйонів гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена.