Адвокат предлагал прокурору взятку в 30 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве задержан адвокат при попытке передачи прокурору 30 тыс. долл. взятки. Об этом в Facebook сообщает Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Сегодня в помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложения и дачи взятки в сумме 30 тыс. долларов США работнику прокуратуры", - написал Луценко.
По его словам, указанные средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначению им менее сурового наказания.
"В канун профессионального праздника есть повод для гордости - появление новой статистики прокурорских отказов от предложенных взяток", - отметил Луценко.
Напомним, в Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства трех миллионов гривен и корпоративных прав у столичного бизнесмена.