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У Києві затримали адвоката, який хотів відібрати у підприємця частину бізнеса

У Києві затримали адвоката, який хотів відібрати у підприємця частину бізнеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання трьох мільйонів гривень та корпоративних прав столичного бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Як повідомляється, група осіб під погрозами фізичної розправи та насилля заволоділи корпоративним правами частини бізнесу столичного підприємця та вимагали у нього понад 3 млн гривень.

Організатором злочину виявився столичний адвокат, уродженець Донецької області. Наприкінці минулого року він запропонував керівнику підприємства, що займається оптовою торгівлею зерна, допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із майновими конфліктами з його партнерами. Проте замість надання допомоги зловмисник вирішив заволодіти частиною бізнесу потерпілого та його грошима.

"Для реалізації злочинного плану адвокат залучив групу осіб, які виманили бізнесмена на зустріч, під час якої із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень змусили останнього відчужити на їхню користь належні йому корпоративні права, а також права на комплекс будівель та споруд у Полтавській області, які він використовував у своїй господарській діяльності.

Надалі зловмисники висунули бізнесмену вимогу виплатити їм надуманий борг у сумі 3 млн гривень та 15 тисяч доларів США, погрожуючи у разі незгоди заподіянням тілесних ушкоджень йому та його близьким", - йдеться у повідомленні.

Двох учасників злочину, зокрема й організатора, затримали в одному з ресторанів на території Печерського району Києва під час передачі їм частини грошових коштів у сумі 8 тис. доларів США.

Наразі обом затриманим оголошено підозру за ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України. Зважаючи на те, що один із затриманих має статус адвоката, повідомлення про підозру вказаній особі здійснено прокурором міста Києва.

Тривають заходи із встановлення та затримання інших учасників злочину.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі затримали адвоката за вимагання 25 тис. дол США.

Українські Національні Новини

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