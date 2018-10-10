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У Дніпрі затримали на хабарі 25 тисяч доларів адвоката

У Дніпрі затримали на хабарі 25 тисяч доларів адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У м. Дніпро затримали адвоката за вимагання 25 тис. дол США. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на сторінці у Facebook, передає УНН.

“У ході розслідування встановлено, що адвокат, у змові зі своєю знайомою, вимагали від підприємця 25 тис. доларів США. Ці кошти вони нібито повинні були передати судді районного суду для прийняття судом рішення щодо зняття арешту з земельної ділянки”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі управління спеціальних розслідувань ГПУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР, проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів,передбачених ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ст.369-2 (зловживання впливом), ст.388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) та ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Зазначається, що 9 жовтня 2018 року в одному із закладів харчування у місті Дніпро, слідчими та прокурорами, за оперативного супроводження Управління захисту економіки Нацполіції в Дніпропетровській області, адвоката та його знайому було затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання вказаних грошових коштів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 5 жовтня у Києві на хабарі 15 тис. доларів піймали старшого прокурора ГПУ.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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