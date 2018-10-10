В Днепре поймали на взятке 25 тысяч долларов адвоката

“В ходе расследования установлено, что адвокат, в сговоре со своей знакомой, требовали от предпринимателя 25 тыс. lолларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка”, - говорится в сообщении.

Следователи управления специальных расследований ГПУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных ГБР, проводят досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.369-2 (злоупотребление влиянием), 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Отмечается, что 9 октября 2018 года в одном из заведений питания в городе Днепр, следователями и прокурорами, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области, адвоката и его знакомую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 5 октября в Киеве на взятке 15 тыс. долларов поймали старшего прокурора ГПУ.