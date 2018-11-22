В Киеве задержали адвоката, который хотел отобрать у предпринимателя часть бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства трех миллионов гривен и корпоративных прав столичного бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Как сообщается, группа лиц под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративным правами части бизнеса столичного предпринимателя и вымогали у него более 3 млн гривен.
Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области. В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерна, помощь в решении вопросов, связанных с имущественными конфликтами с его партнерами. Однако вместо оказания помощи злоумышленник решил завладеть частью бизнеса потерпевшего и его деньгами.
"Для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу, во время которой с применением насилия и нанесения телесных повреждений заставили последнего отдать им свои корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности.
В дальнейшем злоумышленники потребовали от бизнесмена выплатить им придуманный долг в сумме 3 млн гривен и 15 тысяч долларов США, угрожая в случае несогласия причинением телесных повреждений ему и его близким", - говорится в сообщении.
Двое участников преступления, включая организатора, задержали в одном из ресторанов на территории Печерского района Киева во время передачи им части денежных средств в сумме 8 тыс. долларов США.
Сейчас обоим задержанным объявлено подозрение по ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что один из задержанных имеет статус адвоката, сообщение о подозрении указанному лицу осуществлено прокурором города Киева.
Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.
Как сообщал УНН, в Днепре задержали адвоката за вымогательство 25 тыс. долл США.