Пограничник за 400 гривен хотел помочь грузовику пересечь границу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пограничник требовал 400 гривен взятки за беспрепятственный и внеочередной проезд грузовым автомобилем через МАПП "Ягодин". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вчера во время досудебного расследования в Волынской области по ч.3 ст.268 УК Украины разоблачили и задержали инспектора пограничного контроля ПП "Рымари", который вместе с еще одним гражданином требовал 400 гривен взятки за беспрепятственный и внеочередной проезд грузовым автомобилем через МАПП "Ягодын".
Как сообщал УНН, усиленный режим охраны украинского-румынской границы продлится до стабилизации ситуации по предотвращению контрабанды сигарет и прекращения давления противоправными элементами на пограничников.
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