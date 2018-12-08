Лікаря, який вимагав хабар в учасника АТО, арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести близько 2 млн грн застави для голови Центру медико-соціальної експертизи Київського міського центру медико-соціальної експертизи, підозрюваного в отриманні 1,5 тис. дол. від учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
“Сьогодні зранку Оболонський райсуд столиці оголосив рішення щодо запобіжного заходу голові Центру медико-соціальної експертизи, викритому у вимаганні хабара в учасника АТО. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1100 прожиткових мінімумів — тобто майже 2 млн гривень”, — написала вона.
Максимець уточнила, що суд повністю задовольнив вимоги прокуратури.
Нагадаємо, 6 грудня у Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі.
За даними прокуратури, зловмисники вимагали 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця за встановлення йому групи інвалідності. У ході бойових чоловік отримав важку травму ноги.
Підозрюваних у корупції затримано на робочому місці після одержання 42,5 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.