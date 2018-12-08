Врача, который требовал взятку в участника АТО, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести около 2 млн грн залога для главы Центра медико-социальной экспертизы Киевского городского центра медико-социальной экспертизы, подозреваемого в получении 1,5 тыс. долл. от участника АТО за установление ему группы инвалидности. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Сегодня утром Оболонский райсуд столицы огласил решение относительно меры пресечения председателю Центра медико-социальной экспертизы, уличенному в вымогательстве взятки в участника АТО. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1100 прожиточных минимумов - то есть почти 2 млн гривен", - написала она.
Максимец уточнила, что суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
Напомним, 6 декабря в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе.
По данным прокуратуры, злоумышленники требовали 1,5 тысячи долларов в военнослужащего за установление ему группы инвалидности. В ходе боевых человек получил тяжелую травму ноги.
Подозреваемых в коррупции задержали на рабочем месте после получения 42 500 гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.