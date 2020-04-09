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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6132 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 23386 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 41815 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 45378 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 64495 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Врачи предполагают, что COVID-19 можно заболеть повторно - Голубовская

Врачи предполагают, что COVID-19 можно заболеть повторно - Голубовская

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Врачи предполагают, что коронавирусом можно заболеть повторно, ведь после перенесения болезни у человека нестойкий иммунитет. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"По сегодняшним данным, иммунитет после этого заболевания, скорее всего, будет неустойчив и могут быть и повторные заболевания. Тем более, этот вирус постоянно мутирует, он изменчив. Поэтому мы еще только изучаем, мы не знаем ни о вирусе всего, ни о наших ответах на этот вирус", - сказала Голубовская.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали третью смерть от COVID-19, умерла женщина в Берегово 1952 года.

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