Врачи предполагают, что COVID-19 можно заболеть повторно - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Врачи предполагают, что коронавирусом можно заболеть повторно, ведь после перенесения болезни у человека нестойкий иммунитет. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"По сегодняшним данным, иммунитет после этого заболевания, скорее всего, будет неустойчив и могут быть и повторные заболевания. Тем более, этот вирус постоянно мутирует, он изменчив. Поэтому мы еще только изучаем, мы не знаем ни о вирусе всего, ни о наших ответах на этот вирус", - сказала Голубовская.
Напомним, на Закарпатье зафиксировали третью смерть от COVID-19, умерла женщина в Берегово 1952 года.