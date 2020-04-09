Лікарі припускають, що на COVID-19 можна захворіти повторно - Голубовська

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Лікарі припускають, що на коронавірус можна захворіти повторно, адже після перенесення хвороби у людини нестійкий імунітет. Про це в ефірі телеканалу Zik заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.

"За сьогоднішніми даними, імунітет після перенесення цього захворювання, швидше за все, буде нестійкий і можуть бути і повторні захворювання. Тим більше, цей вірус постійно мутує, він мінливий. Тому ми ще тільки вивчаємо, ми не знаємо ні про вірус все, ні про наші відповіді на цей вірус", - сказала Голубовська.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксовано третю смерть від COVID-19, померла жінка у Берегові 1952 року народження.

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