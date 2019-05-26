Врач рассказал о правилах безопасности при покупке уличной еды

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 12377 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56209 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71940 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119062 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110728 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137145 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144516 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

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Врач рассказал о правилах безопасности при покупке уличной еды

Врач рассказал о правилах безопасности при покупке уличной еды

Киев  •  УНН

 • 33513 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. При покупке готовых блюд в уличных пунктах продажи потребители должны тщательно оценивать пункт продажи такой пищи на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика, внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнений в ее вкусе, свежести. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

"Потребители сами должны оценивать пункт продажи такой пищи, смотреть на руки продавцов, на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика, внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнений в ее вкусе, свежести и т.д.", - отметил санврач.

По его словам, продавцы пищи, а также повара могут сами стать источником загрязнения пищи и источником распространения инфекции, поскольку могут быть носителями тех или иных кишечных заболеваний, даже будучи внешне здоровыми.

При этом он добавил, что для безопасности питания необходимо создать условия по водоснабжению и водоотведению, а также следить за здоровьем и чистотой рук персонала.

Напомним, из-за употребления продуктов питания, содержащих бактерии, вирусы, паразиты, токсины и химикаты, ежегодно умирает 420 тыс. человек.

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