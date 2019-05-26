Врач рассказал о правилах безопасности при покупке уличной еды
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. При покупке готовых блюд в уличных пунктах продажи потребители должны тщательно оценивать пункт продажи такой пищи на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика, внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнений в ее вкусе, свежести. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.
"Потребители сами должны оценивать пункт продажи такой пищи, смотреть на руки продавцов, на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика, внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнений в ее вкусе, свежести и т.д.", - отметил санврач.
По его словам, продавцы пищи, а также повара могут сами стать источником загрязнения пищи и источником распространения инфекции, поскольку могут быть носителями тех или иных кишечных заболеваний, даже будучи внешне здоровыми.
При этом он добавил, что для безопасности питания необходимо создать условия по водоснабжению и водоотведению, а также следить за здоровьем и чистотой рук персонала.
Напомним, из-за употребления продуктов питания, содержащих бактерии, вирусы, паразиты, токсины и химикаты, ежегодно умирает 420 тыс. человек.