Лікар розповів про правила безпеки під час купівлі вуличної їжі

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час купівлі готових страв у вуличних пунктах продажу споживачі мають ретельно оцінювати пункт продажу такої їжі, на санітарно-гігієнічні умови зберігання готових страв і продуктів у пункті продажу, зовнішній вигляд страви, а також відмовлятись від споживання страви за найменших сумнівів щодо її смаку, свіжості. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.

“Споживачі самі мають оцінювати пункт продажу такої їжі, дивитись на руки продавців, на санітарно-гігієнічні умови зберігання готових страв і продуктів у пункті продажу, зовнішній вигляд страви, а також відмовлятись від споживання страви за найменших сумнівів у її смаку, свіжості і так далі”, — зазначив санлікар.

За його словами, продавці їжі, а також повари можуть самі стати джерелом забруднення їжі й джерелом розповсюдження інфекції, оскільки можуть бути носіями тих чи інших кишкових захворювань, навіть будучи зовні здоровими.

При цьому він додав, що для безпеки харчування необхідно створити умови з водопостачання й водовідведення, а також слідкувати за здоров’ям і чистотою рук персоналу.

Нагадаємо, через вживання продуктів харчування, що містять бактерії, віруси, паразити, токсини і хімікати, щорічно помирає 420 тис. людей.

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