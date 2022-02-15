Врач рассказал о нюансах лечения рака простаты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. План лечения рака предстательной железы (простаты, - ред.) зависит от стадии заболевания и состояния пациента. Об этом рассказал журналистам УНН клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.
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“Если болезнь ограничена предстательной железой и лимфатическими узлами в тазу, без наличия отдаленных метастазов, то такому пациенту может быть показано хирургическое лечение, радиотерапия совместно с антигормональным лечением, либо их комбинация.
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Если же мы имеем дело с большим количеством отдаленных метастазов (т.е. речь идет о 4-й стадии болезни), хирургия или лучевая терапия, скорее всего, рекомендованы не будут. Чаще всего таким пациентам требуется длительная антигормональная терапия, иногда – химиотерапия, иногда – таргетная терапия.
В некоторых ограниченных случаях, пациенту с раком предстательной железы может быть назначено и лечение с применением современных иммунотерапевтических препаратов”, - пояснил врач.
Ранее, в рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спитайlisod врачи объяснили, в каком возрасте нужно начинать пристальнее следить за своим здоровьем, чтоб избежать рака простаты.
По их словам, всем мужчинам после 45 лет рекомендован скрининг предстательной железы. При этом, врачи акцентируют внимание на том, что ждать симптомов болезни не стоит, ведь на ранних стадиях опухоль может никак не выдавать своего присутствия, и обнаружить ее можно только благодаря обследованию.
Напомним
Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD объяснили, кому и в каком возрасте следует проходить ежегодный скрининг организма.