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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54967 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Рак простати: у якому віці потрібно починати пильніше стежити, щоб уникнути хвороби #спитайlisod

Рак простати: у якому віці потрібно починати пильніше стежити, щоб уникнути хвороби #спитайlisod

Київ • УНН

 • 31772 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та Лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів.

Питання читача

Цікавить питання щодо раку простати. У якому віці вже потрібно починати частіше та пильніше стежити, щоб уникнути хвороби? І чи взагалі є якісь рекомендації? Дякую

Відповідь фахівця

Чоловікам старше 45 років рекомендований скринінг передміхурової залози. Підкреслюємо: не потрібно чекати симптомів хвороби (серед яких — утруднене сечовипускання, кров у сечі та/або спермі, схуднення без причини, біль у спині, ногах). На ранній стадії пухлина може ніяк не видавати своєї присутності, і виявити її можна тільки завдяки обстеженню. У такому випадку шанси на ефективне лікування — найвищі!

Якщо ваш батько, брат або кілька близьких родичів хворіли на рак передміхурової залози, починати обстеження потрібно раніше. Ви можете пройти таку діагностику в Центрі сучасної урології LISOD — якісно і в комфортних умовах. Також ви можете отримати індивідуальні рекомендації наших фахівців щодо тактики обстежень — з урахуванням сімейної історії захворювань та особистих факторів ризику.

Раніше

Спеціалісти Лікарні ізраїльської онкології LISOD пояснили, чи потрібно проходити щорічний онкоскриніг організму.

Залишайте свої запитання лікарям LISOD у формі google. І вже наступної п'ятниці отримаєте відповіді на найактуальніші! #РакуНІ Форма - https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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