Рак простати: у якому віці потрібно починати пильніше стежити, щоб уникнути хвороби #спитайlisod
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та Лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів.
Питання читача
Цікавить питання щодо раку простати. У якому віці вже потрібно починати частіше та пильніше стежити, щоб уникнути хвороби? І чи взагалі є якісь рекомендації? Дякую
Відповідь фахівця
Чоловікам старше 45 років рекомендований скринінг передміхурової залози. Підкреслюємо: не потрібно чекати симптомів хвороби (серед яких — утруднене сечовипускання, кров у сечі та/або спермі, схуднення без причини, біль у спині, ногах). На ранній стадії пухлина може ніяк не видавати своєї присутності, і виявити її можна тільки завдяки обстеженню. У такому випадку шанси на ефективне лікування — найвищі!
Якщо ваш батько, брат або кілька близьких родичів хворіли на рак передміхурової залози, починати обстеження потрібно раніше. Ви можете пройти таку діагностику в Центрі сучасної урології LISOD — якісно і в комфортних умовах. Також ви можете отримати індивідуальні рекомендації наших фахівців щодо тактики обстежень — з урахуванням сімейної історії захворювань та особистих факторів ризику.
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Спеціалісти Лікарні ізраїльської онкології LISOD пояснили, чи потрібно проходити щорічний онкоскриніг організму.
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