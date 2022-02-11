Рак простаты: в каком возрасте нужно начинать пристальнее следить, чтобы избежать болезни #спитайlisod
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спітайlisod, высококвалифицированные врачи отвечают на актуальные вопросы читателей.
Вопрос читателя
Интересует вопрос относительно рака простаты. В каком возрасте уже нужно начинать чаще и пристальнее следить, чтобы избежать болезни? И вообще есть ли какие-то рекомендации? Спасибо
Ответ специалиста
Мужчинам старше 45 лет рекомендован скрининг предстательной железы. Подчеркиваем: не нужно ждать симптомов болезни (среди которых затрудненное мочеиспускание, кровь в моче и/или сперме, похудение без причины, боль в спине, ногах). На ранней стадии опухоль может никак не выдавать своего присутствия, и обнаружить ее можно только благодаря обследованию. В таком случае шансы на эффективное лечение — самые высокие!
Если ваш отец, брат или несколько близких родственников болели раком предстательной железы, начинать обследование нужно раньше. Вы можете пройти такую диагностику в Центре современной урологии LISOD — качественно и в комфортных условиях. Также вы можете получить индивидуальные рекомендации наших специалистов по тактике обследований — с учетом семейной истории заболеваний и личных факторов риска.
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