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15 марта, 19:03 • 101420 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131462 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117174 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111226 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98588 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85859 просмотра

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Рак простаты: в каком возрасте нужно начинать пристальнее следить, чтобы избежать болезни #спитайlisod

Рак простаты: в каком возрасте нужно начинать пристальнее следить, чтобы избежать болезни #спитайlisod

Киев • УНН

 • 31767 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спітайlisod, высококвалифицированные врачи отвечают на актуальные вопросы читателей.

Вопрос читателя

Интересует вопрос относительно рака простаты. В каком возрасте уже нужно начинать чаще и пристальнее следить, чтобы избежать болезни? И вообще есть ли какие-то рекомендации? Спасибо

Ответ специалиста

Мужчинам старше 45 лет рекомендован скрининг предстательной железы. Подчеркиваем: не нужно ждать симптомов болезни (среди которых затрудненное мочеиспускание, кровь в моче и/или сперме, похудение без причины, боль в спине, ногах). На ранней стадии опухоль может никак не выдавать своего присутствия, и обнаружить ее можно только благодаря обследованию. В таком случае шансы на эффективное лечение — самые высокие!

Если ваш отец, брат или несколько близких родственников болели раком предстательной железы, начинать обследование нужно раньше. Вы можете пройти такую диагностику в Центре современной урологии LISOD — качественно и в комфортных условиях. Также вы можете получить индивидуальные рекомендации наших специалистов по тактике обследований — с учетом семейной истории заболеваний и личных факторов риска.

Ранее

Специалисты больницы израильской онкологии LISOD объяснили, нужно ли проходить ежегодный онкоскриниг организма.

Оставляйте свои вопросы врачам LISOD в форме google. И уже в следующую пятницу получите ответы на самые актуальные! #РакуНІ Форма - https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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