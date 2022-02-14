Імунотерапія для лікування раку: лікар розповів, кому і навіщо призначається
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Як і будь-яке інше лікування онкологічних захворювань, імунотерапія призначається у складі комплексного лікування згідно з міжнародними протоколами. Про це у коментарі УНН розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.
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“Хімієтерапевтичні препарати націлені на "знищення“ клітин, що швидко діляться, до яких належать і клітини пухлин. Імунотерапевтичні препарати мають кардинально іншу дію. Грубо кажучи, їхня мета — штучно стимулювати імунну систему пацієнта розпізнавати "ракові клітини“ та боротися з ними. Тому побічні ефекти від прийому імунопрепаратів трапляються рідше, ніж від хімієтерапевтичних”, — пояснив лікар.
Максим Єрмаков підкреслив — у сучасній онкології, імунотерапія — один з напрямків, що найбільш швидко розвиваються.
“Різні препарати вже сьогодні застосовуються в комплексному лікуванні раку молочної залози, меланоми, недрібноклітинного раку легенів, шлунка, простати, нирки, яєчників, пухлин голови та шиї, хронічного лімфолейкозу, неходжкінської лімфоми та інших нозологій”, — розповів клінічний онколог.
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