Иммунотерапия для лечения рака: врач рассказал, кому и зачем назначается
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Как и любое другое лечение онкологических заболеваний, иммунотерапия назначается в составе комплексного лечения согласно международным протоколам. Об этом в комментарии УНН рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.
Цитата:
“Химиотерапевтические препараты нацелены на "уничтожение“ быстро делящихся клеток, к которым относятся и клетки опухолей. Иммунотерапевтические препараты имеют кардинально другое действие. Грубо говоря, их цель — искусственно стимулировать иммунную систему пациента распознавать "раковые клетки“ и бороться с ними. Поэтому побочные эффекты от приема иммунопрепаратов случаются реже, нежели от химиотерапевтических”, — пояснил врач.
Максим Ермаков подчеркнул: в современной онкологии иммунотерапия — одно из наиболее быстро развивающихся направлений.
“Различные препараты уже сегодня применяются в комплексном лечении рака молочной железы, меланомы, немелкоклеточного рака легких, желудка, простаты, почки, яичников, опухолей головы и шеи, хронического лимфолейкоза, неходжкинской лимфомы и других нозологий”, — рассказал клинический онколог.
По теме
Специалисты LISOD рассказали, что такое таргетная терапия и чем она отличается от иммунной и химиотерапии.