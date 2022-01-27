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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Чим таргетна терапія відрізняється від хіміє- та імунної терапії, - відповідає лікар

Чим таргетна терапія відрізняється від хіміє- та імунної терапії, - відповідає лікар

Київ • УНН

 • 80421 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Завдяки сучасним методам лікування та вдосконаленню системи онкологічної допомоги, тривалість життя пацієнтів з онкологічними діагнозами за останній час значно збільшилася. Одним із важливих “інструментів”, який використовують лікарі у цьому напрямку, є таргетна терапія — це лікування раку за допомогою лікарських препаратів, які відрізняються від традиційної хімієтерапії, повідомляє УНН

За словами клінічного онколога Лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрія Саулова, основна різниця між хімієтерапією та таргетною терапією у тому, що перша впливає на всі клітини організму, а друга — “б’є” у конкретну ціль.

Цитата

“Хімієтерапія впливає на всі клітини організму, в тому числі й на пухлинні. До прикладу — клітини слизових оболонок. Через це пацієнт під час хімієтерапії може мати низку ускладнень: випадіння волосся, зміну нігтьової пластини, стоматит, діарею та інше.

Таргетні ж препарати діють вибірково, тобто це селективне лікування, яке впливає на окрему ланку в каскаді обміну речовин пухлинних клітин, або на окрему молекулу на поверхні пухлини. Тобто вони або закривають цю молекулу як заглушка в розетку, або виключають якусь ланку в каскаді обміну речовин пухлинних клітин, і таким чином клітина перестає поділятися”, — пояснив клінічний онколог.

Що ж стосується імунної терапії, то за словами Андрія Саулова, то вона загалом впливає на клітини імунної системи.

“Імунотерапія впливає взагалі на клітини імунної системи, які оточують пухлинні клітини, на ті місточки, які захищають пухлинну клітину від власної імунної системи. Тобто наша власна клітина імунного захисту, доки вона має цей місточок із пухлинною клітиною, захищає її. Якщо цей місточок обірвати за допомогою імунотерапії, тоді пухлинні клітини будуть розпізнані власною імунною системою та імунна система починає їх знищувати”, — розповів він.

За словами Андрія Саулова, таргетна терапія може лікувати велику кількість видів раку. Це, зокрема, пухлини легень, пухлини кишечника, меланома, пухлини яєчників та інші. Найкращу ефективність від імунотерапії лікарі бачать при лікуванні меланоми, раку легень та нирки.

До теми

Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Юлія Бутусова розповіла, що досить часто пацієнти приходять лікувати хворобу на пізній стадії, однак в такому випадку лікування стає більш агресивним і складним.

Саме тому лікарі наголошують на важливості скринінгових програм, які могли б виявити небезпечні захворювання на початковому етапі.

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