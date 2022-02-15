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Лікар розповів про нюанси лікування раку простати

Лікар розповів про нюанси лікування раку простати

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. План лікування раку передміхурової залози (простати - ред.) залежить від стадії захворювання і стану пацієнта. Про це розповів журналістам УНН клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

Цитата

“Якщо хвороба обмежена передміхуровою залозою і лімфатичними вузлами в тазу, без наявності віддалених метастазів, то такому пацієнту може бути показано хірургічне лікування, радіотерапія спільно з антигормональним лікуванням, або їх комбінація.

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Якщо ж ми маємо справу з великою кількістю віддалених метастазів (тобто мова йде про 4-ту стадію хвороби), хірургія або променева терапія, швидше за все, рекомендовані не будуть. Найчастіше таким пацієнтам потрібна тривала антигормональна терапія, іноді - хімієтерапія, іноді - таргетна терапія.

У деяких обмежених випадках, пацієнту з раком передміхурової залози може бути призначено і лікування із застосуванням сучасних імунотерапевтичних препаратів", - пояснив лікар.

Раніше, в рамках спільного проекту ІА УНН та лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod лікарі пояснили, в якому віці потрібно починати пильніше стежити за своїм здоров'ям, щоб уникнути раку простати.

За їхніми словами, всім чоловікам після 45 років рекомендований скринінг передміхурової залози. При цьому, лікарі акцентують увагу на тому, що чекати симптомів хвороби не варто, адже на ранніх стадіях пухлина може ніяк не видавати своєї присутності, і виявити її можна тільки завдяки обстеженню.

Нагадаємо

Фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD пояснили, кому і в якому віці слід проходити щорічний скринінг організму.

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