Врач рассказал, можно ли онкопациентам принимать ацетогенины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ацетогенины — это группа препаратов, синтезируемых растениями семейства Аноновые, которые не разрешены FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США - ред.) для лечения рака. Об этом во время онкологического консилиума ведущих врачей LISOD рассказал Цви Берштейн, клинический онколог, лучевой терапевт, руководитель направлений клинической онкологии и лучевой терапии Больницы израильской онкологии LISOD, передает УНН.
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“Ацетогенины — это группа препаратов, синтезируемых растениями семейства Аноновые. Из 51 вида растений выведено более 500 видов различных препаратов. Некоторые из них называются онкопротекторами. Так вот, я сразу проверил разрешено ли применение ацетогенинов в лечении рака или нет — не разрешено FDA. Клинические исследования не удовлетворяют требования того, чтобы они вошли в список препаратов для лечения рака. В будущем — может быть, если будут выполнены четкие, соответствующие требованиям исследования”, — объяснил врач.
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