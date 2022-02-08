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15 марта, 19:03 • 103279 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135607 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113035 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100317 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88214 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Врач рассказал, можно ли онкопациентам принимать ацетогенины

Врач рассказал, можно ли онкопациентам принимать ацетогенины

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ацетогенины — это группа препаратов, синтезируемых растениями семейства Аноновые, которые не разрешены FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США - ред.) для лечения рака. Об этом во время онкологического консилиума ведущих врачей LISOD рассказал Цви Берштейн, клинический онколог, лучевой терапевт, руководитель направлений клинической онкологии и лучевой терапии Больницы израильской онкологии LISOD, передает УНН.

Цитата

“Ацетогенины — это группа препаратов, синтезируемых растениями семейства Аноновые. Из 51 вида растений выведено более 500 видов различных препаратов. Некоторые из них называются онкопротекторами. Так вот, я сразу проверил разрешено ли применение ацетогенинов в лечении рака или нет — не разрешено FDA. Клинические исследования не удовлетворяют требования того, чтобы они вошли в список препаратов для лечения рака. В будущем — может быть, если будут выполнены четкие, соответствующие требованиям исследования”, — объяснил врач.

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По теме

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал, помогает ли альтернативная медицина в лечении рака.

По его словам, гомеопатические препараты и фитопрепараты не только никак не помогают при раке, но и могут навредить пациенту.

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