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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лікар розповів, чи можна онкопацієнтам приймати ацетогеніни

Лікар розповів, чи можна онкопацієнтам приймати ацетогеніни

Київ • УНН

 • 64033 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ацетогеніни — це група препаратів, синтезованих рослинами сімейства Анонові, які не дозволені FDA (управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США - ред.) для лікування раку. Про це під час онкологічного консиліуму провідних лікарів LISOD розповів Цві Берштейн, клінічний онколог, променевий терапевт, Керівник напрямків клінічної онкології та променевої терапії Лікарні ізраїльської онкології LISOD, передає УНН.

Цитата

“Ацетогеніни - це група препаратів, синтезованих рослинами сімейства Анонові. З 51 виду рослин виведено понад 500 видів різних препаратів. Деякі з них називаються онкопротекторами. Так ось, я відразу перевірив чи дозволено застосування ацетогенінів в лікуванні раку чи ні - не дозволено FDA. Клінічні дослідження не задовольняють вимоги того, щоб вони увійшли в список препаратів для лікування раку. У майбутньому - може бути, якщо будуть виконані чіткі, відповідні вимогам дослідження", - пояснив лікар.

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Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, чи допомагає альтернативна медицина в лікуванні раку.

За його словами, гомеопатичні препарати і фітопрепарати не тільки ніяк не допомагають при раку, але і можуть нашкодити пацієнту.

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