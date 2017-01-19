Врач: Обещания МОЗ уже в 2017 году ввести Е-Health в Украине - авантюризм
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Обещания руководства Минздрава ввести электронную систему учета историй болезней и системы Е-Health в целом является популистскими, потому что на воплощение ее в жизнь нужно время и деньги. Об этом во время общения с журналистами на пресс-конференции, отметил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.
"Как можно делать заявления о Е-Health, о том, что в 2017 году мы введем электронную историю болезни? Скажите, это не авантюризм?
Мы вводим в Институте сердца электронную историю болезни уже 8 лет. Это огромный сервер, это огромные расходы: линии провести по Институту, соединить все кабинеты, и на каждый рабочий стол поставить компьютер. А если вы покупаете какую-то программу, то должен быть еще лицензированный Windows, который стоит денег, на каждый рабочий стол! И научить персонал работать с этим - с учетом препаратов, кадровой программы, бухгалтерской программы, учетом пациентов. При этом, надо не нарушить закон о сохранении персональных данных, и эта программа должна быть очень защищена.
Мы у себя локально это вводим уже несколько лет, потратили уже сотни тысяч спонсорских денег на это, а здесь - значит заместитель министра и говорит: Е Health, завтра, в 2017 году ... Авантюризм. И мы не можем смотреть на этот авантюризм ", - сказал он.
Напомним, Crown Agents поставило в Украине онкопрепараты со сроком действия,что заканчивается .