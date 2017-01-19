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Лікар: Обіцянки МОЗ вже у 2017 році запровадити Е-Health в Україні - авантюризм

Київ • УНН

 • 11497 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Обіцянки керівництва МОЗ запровадити електронну систему обліку історій хвороб та системи Е-Health в цілому є популіськими, бо на втілення її в життя потрібен час та грошу. Про це під час спілкування з журналістами, на прес-конференції, зазначив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров, передає УНН.

"Як можна робити заяви про Е-Health, про те, що в 2017 році ми введемо електронну історію хвороб? Скажіть, це не авантюризм?

Ми вводимо в Інституті серця електронну історію хвороб вже 8 років. Це величезний сервер, це величезні витрати: лінії провести по Інституту, з'єднати всі кабінети, і на кожен робочий стіл поставити комп'ютер. А якщо ви купуєте якусь програму, то повинен бути ще ліцензований Windows, який коштує грошей, на кожен робочий стіл! І навчити персонал працювати з цим - з урахуванням препаратів, кадрової програми, бухгалтерської програми, обліком пацієнтів. При цьому, треба не порушити закон про збереження персональних даних, і ця програма повинна бути дуже захищена.

Ми у себе локально це вводимо вже кілька років, витратили вже сотні тисяч спонсорських грошей на це, а тут - виходить заступник міністра і каже: Е Health, завтра, в 2017 році ... Авантюризм. І ми не можемо дивитися на цей авантюризм", - сказав він.

Нагадаємо, Crown Agents поставило в Україну онкопрепарати із терміном дії, що спливає

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