Лидеры ЕС соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить подготовку к следующей зиме

Детали

Хотя резервы ЕС почти заполнены в начале этого отопительного сезона, беспокойство вызывает то, что страны-члены используют большую часть газа в хранилищах до апреля, а пополнение будет сложнее на фоне продолжающегося кризиса поставок.

Согласно заявлению, лидеры также планируют отметить важность увеличения инвестиций в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность для постепенного устранения зависимости блока от российского импорта, ускорения перехода к чистой экономике и обеспечения безопасности поставок. Ранее россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС.

Чтобы ограничить влияние энергетического кризиса на домохозяйства и компании, Союз уже согласился ввести меры, включая налог на сверхприбыль и цели добровольного сокращения спроса на электроэнергию. Для большинства государств-членов этого недостаточно, чтобы защитить экономику, но скорая сделка о том, как ограничить цены на газ, пока оказалась недостижимой.

На саммите также может быть поднят вопрос ограничения цены на газ, в зависимости от результатов экстренной встречи министров энергетики ЕС 13 декабря.

Менее чем за неделю до министерской встречи страны-члены разделились по предложению Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, ввести так называемый механизм коррекции рынка, который установит максимальную цену на газ в 275 евро (287,94 долларов).

Добавим

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение девятого пакета санкций против России.