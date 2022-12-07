Лидеры ЕС соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить подготовку к следующей зиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Согласно проекту политического заявления, на своем следующем саммите 15 декабря, главы правительств намерены призвать к активизации работы над совместными закупками газа и объединением спроса, заполнением хранилищ и преждевременной подготовкой планов на случай чрезвычайных ситуаций на зиму 2023- 2024.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Хотя резервы ЕС почти заполнены в начале этого отопительного сезона, беспокойство вызывает то, что страны-члены используют большую часть газа в хранилищах до апреля, а пополнение будет сложнее на фоне продолжающегося кризиса поставок.
Согласно заявлению, лидеры также планируют отметить важность увеличения инвестиций в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность для постепенного устранения зависимости блока от российского импорта, ускорения перехода к чистой экономике и обеспечения безопасности поставок. Ранее россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС.
Чтобы ограничить влияние энергетического кризиса на домохозяйства и компании, Союз уже согласился ввести меры, включая налог на сверхприбыль и цели добровольного сокращения спроса на электроэнергию. Для большинства государств-членов этого недостаточно, чтобы защитить экономику, но скорая сделка о том, как ограничить цены на газ, пока оказалась недостижимой.
На саммите также может быть поднят вопрос ограничения цены на газ, в зависимости от результатов экстренной встречи министров энергетики ЕС 13 декабря.
Менее чем за неделю до министерской встречи страны-члены разделились по предложению Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, ввести так называемый механизм коррекции рынка, который установит максимальную цену на газ в 275 евро (287,94 долларов).
Добавим
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение девятого пакета санкций против России.