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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Лідери ЄС зберуться наступного тижня, щоб обговорити підготовку до наступної зими

Лідери ЄС зберуться наступного тижня, щоб обговорити підготовку до наступної зими

Київ • УНН

 • 712172 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Згідно з проєктом політичної заяви, на своєму наступному саміті 15 грудня, глави урядів мають намір закликати до активізації роботи над спільними закупівлями газу та об’єднанням попиту, заповненням сховищ і завчасною підготовкою планів на випадок надзвичайних ситуацій на зиму 2023-2024.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Хоча резерви ЄС майже заповнені на початку цього опалювального сезону, занепокоєння викликає те, що країни-члени використають більшу частину газу в сховищах до квітня, а поповнення буде складнішим на тлі триваючої кризи поставок.

Згідно із заявою, лідери також планують наголосити на важливості збільшення інвестицій в інновації, інфраструктуру та енергоефективність для поступового усунення залежності блоку від російського імпорту, прискорення переходу до чистої економіки та забезпечення безпеки постачання. Раніше росія була найбільшим постачальником природного газу в ЄС.

Щоб обмежити вплив енергетичної кризи на домогосподарства та компанії, Союз уже погодився запровадити заходи, включаючи податок на надприбуток і цілі добровільного скорочення попиту на електроенергію. Для більшості держав-членів цього недостатньо, щоб захистити економіку, але швидка угода про те, як обмежити ціни на газ, поки що виявилася недосяжною.

На саміті також може бути порушено питання обмеження ціни на газ, залежно від результатів екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС 13 грудня.

Менш ніж за тиждень до міністерської зустрічі країни-члени розділилися щодо пропозиції Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, запровадити так званий механізм корекції ринку, який встановить максимальну ціну на газ у 275 євро (287,94 доларів).

Додамо

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти росії.

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