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У ЄС розглядають можливість зниження стелі цін на газ до 220 євро

У ЄС розглядають можливість зниження стелі цін на газ до 220 євро

Київ • УНН

 • 780618 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У ЄС розглядають можливість зниження стелі цін на газ до 220 євро/МВт-год, після критики пропозиції Європейської комісії, повідомляє EURACTIV, пише УНН.

Деталі

Країни ЄС хочуть пом'якшити умови запропонованої стелі цін на газ після критики щодо того, що модель Європейської комісії була надто суворою, пише видання з посиланням на запропонований проект рішення.

Новий пакет поправок, розповсюджений Чехією, яка нині головує в ЄС, показує значне зниження порогових значень, яких необхідно досягти, щоб запустити обмеження ціни на головному газовому хабі Європи TTF.

Так, стелю цін знизили з 275 євро за мегават-годину, що було в пропозиції Європейської комісії, спочатку до 264 євро і тепер до 220 євро в останньому проекті.

Другий тригер для запуску застосування стелі цін - кількість днів, протягом яких ціна перевищує рівень обмеження, - також скоротили з двох тижнів до п'яти днів.

Поправки також знижують поріг третього тригера: різниці між світовою ціною на скраплений природний газ (СПГ) та ціною на газ.

Так, навіть якщо буде запущено два перших тригери, стеля цін почне застосовуватися лише в тому випадку, якщо різниця між ціною на TTF і світовою ціною на СПГ становитиме більше ніж 35 євро порівняно з 58 євро, запропонованими в проекті Європейської комісії.

Початкова пропозиція зазнала масштабної критики з боку урядів країн ЄС, після презентації в листопаді.

Чеське головування, як вказано, також передбачає кроки щодо внесення більш динамічних елементів у пропозицію Єврокомісії. В останній редакції йдеться про «динамічну» стелю, а не про фіксовану.

Дискусії щодо стелі цін на газ залишаються складними, оскільки країни ЄС укоренилися у своїх позиціях.

Табір, найбільш непохитний щодо запровадження стелі цін, як передбачається, зростає з "фанатичної четвірки", що включає Бельгію, Італію, Польщу та Грецію. Тепер до нього входять Словенія, Мальта та Литва, які, як розуміється, також виказають підтримку, пише видання.

Нагадаємо

ЄС планує стелю цін на газ на рік.

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