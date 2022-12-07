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В ЕС рассматривают возможность снижения потолка цен на газ до 220 евро

В ЕС рассматривают возможность снижения потолка цен на газ до 220 евро

Киев • УНН

 • 780613 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ЕС рассматривают возможность снижения потолка цен на газ до 220 евро/МВт-час после критики предложения Европейской комиссии, сообщает EURACTIV, пишет УНН.

Детали

Страны ЕС хотят смягчить условия предложенного потолка цен на газ после критики относительно того, что модель Европейской комиссии была слишком суровой, пишет издание со ссылкой на предложенный проект решения.

Новый пакет поправок, распространенный ныне председательствующей в ЕС Чехией, показывает значительное снижение пороговых значений, которых необходимо достичь, чтобы запустить ограничение цены на главном газовом хабе Европы TTF.

Так, потолок цен снизили с 275 евро за мегаватт-час, что было в предложении Европейской комиссии, сначала до 264 евро и теперь до 220 евро в последнем проекте.

Второй триггер для запуска применения потолка цен – количество дней, в течение которых цена превышает уровень ограничения, – также сократили с двух недель до пяти дней.

Поправки также снижают порог третьего триггера: разницы между мировой ценой на сжиженный природный газ (СПГ) и ценой на газ.

Так, даже если будут запущены два первых триггера, потолок цен начнет применяться только в том случае, если разница между ценой на TTF и мировой ценой на СПГ составит более 35 евро по сравнению с 58 евро, предложенными в проекте Европейской комиссии.

Начальное предложение подверглось масштабной критике со стороны правительств стран ЕС, после презентации в ноябре.

Чешское председательство, как указано, также предусматривает шаги по внесению более динамичных элементов в предложение Еврокомиссии. В последней редакции речь идет о «динамическом» потолке, а не о фиксированном.

Дискуссии по потолку цен на газ остаются сложными, поскольку страны ЕС укоренились в своих позициях.

Лагерь, самый непреклонен по поводу введения потолка цен, как предполагается, стает больше с "фанатической четверки", включающей Бельгию, Италию, Польшу и Грецию. Теперь в него входят Словения, Мальта и Литва, которые, как понимается, также предоставляют поддержку, пишет издание.

Напомним

ЕС планирует потолок цен на газ на год.

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