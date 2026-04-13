Лидеры ЕС поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

12 апреля, 14:08 • 12784 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06 • 23461 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
12 апреля, 12:13 • 19476 просмотра
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фотоPhoto
12 апреля, 08:55 • 22503 просмотра
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
12 апреля, 06:52 • 24162 просмотра
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздникомVideo
11 апреля, 15:12 • 27881 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 49567 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40 • 29191 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 29033 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
11 апреля, 11:02 • 25465 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Ирана назвал условие для быстрого заключения мирного соглашения с США12 апреля, 15:53 • 6634 просмотра
Выборы в Венгрии: явка уже приближается к 80%12 апреля, 17:12 • 7328 просмотра
Трамп обещает ввести 50% пошлины для Китая в случае поставки ракет Ирану12 апреля, 17:45 • 4210 просмотра
Избирательные участки закрылись с рекордной явкой, мы настроены оптимистично – Мадьяр о выборах в Венгрии17:59 • 3828 просмотра
Генерал Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую женщину страныPhoto18:20 • 6120 просмотра
публикации
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 21407 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 43715 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 49174 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 69876 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 58848 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 15580 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 19831 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 13380 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 14912 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 16538 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дассо Мираж 2000

Лидеры ЕС поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Макрон, Мерц и Науседа отреагировали на успех партии Тиса и демократические изменения. Европейские лидеры ожидают сотрудничества для укрепления единства ЕС.

Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал победу демократии и "преданность Венгрии Европе".

Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе, ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии

- написал Макрон в соцсети Х.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц "искренне поздравил" Мадьяра с "успехом на выборах".

Венгерский народ принял решение. ... С нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы

- отметил Мерц.

Президент Литвы Науседа назвал результаты голосования "большой победой для Венгрии".

"Поздравляю, Петер Мадьяр. Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира", - указал Науседа.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Венгрии и отметила, что страна возвращается на свой европейский путь.

Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии13.04.26, 00:25 • 1934 просмотра

Вадим Хлюдзинский

