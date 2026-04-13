Лидеры ЕС поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Киев • УНН
Макрон, Мерц и Науседа отреагировали на успех партии Тиса и демократические изменения. Европейские лидеры ожидают сотрудничества для укрепления единства ЕС.
Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН.
В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал победу демократии и "преданность Венгрии Европе".
Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе, ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц "искренне поздравил" Мадьяра с "успехом на выборах".
Венгерский народ принял решение. ... С нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы
Президент Литвы Науседа назвал результаты голосования "большой победой для Венгрии".
"Поздравляю, Петер Мадьяр. Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира", - указал Науседа.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Венгрии и отметила, что страна возвращается на свой европейский путь.
