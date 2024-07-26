Исмаэль "Эль Майо" Самбада, давний лидер мексиканского картеля Синалоа, и Хоакин Гусман Лопес, сын другого печально известного лидера картеля, были арестованы властями США в Техасе в четверг, сообщило Министерство юстиции США, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Лидер могущественного картеля Синалоа в течение десятилетий вместе с Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, Самбада является одним из самых известных наркоторговцев в мире и известен тем, что руководил контрабандными операциями картеля, оставаясь при этом в тени.

Мексиканский федеральный чиновник сообщил Associated Press, что Самбада и Гусман Лопес прибыли в Соединенные Штаты на частном самолете и сдались властям. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен обсуждать этот вопрос.

Правительство США предложило вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Самбады, который десятилетиями скрывался от властей.

Самбада и Гусман Лопес занимались незаконным оборотом "десятков тысяч фунтов наркотиков в Соединенные Штаты, а также связанным с этим насилием", сказал директор ФБР Кристофер Рэй, добавив, что теперь они "предстанут перед правосудием в Соединенных Штатах".

"Фентанил - самая смертоносная наркоугроза, с которой когда-либо сталкивалась наша страна, и Министерство юстиции не успокоится, пока каждый лидер картеля, член и сообщник, ответственный за отравление наших сообществ, не будет привлечен к ответственности", - заявил в своем заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Власти Мексики не стали немедленно комментировать аресты.

Чиновники США годами добивались задержания Самбады, и ему были предъявлены обвинения по ряду дел в США. В феврале в Восточном округе Нью-Йорка ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью производства и распространения синтетического опиоида. Прокуроры заявили, что он продолжает возглавлять картель Синалоа, "одну из самых жестоких и мощных организаций по торговле наркотиками в мире".

Самбада, один из самых долгоживущих капо в Мексике, считался стратегом картеля, более вовлеченным в повседневные операции, чем его более яркий и известный босс "Эль Чапо" Гусман, который был приговорен к пожизненному заключению в США в 2019 году и является отцом Гусмана Лопеса.

Дополнение

Задержание Самбады последовало за арестами других важных фигур картеля Синалоа, включая одного из его сыновей и еще одного сына "Эль Чапо" Гусмана, Овидио Гусмана Лопеса. Сын Самбады признал себя виновным в федеральном суде США в Сан-Диего в 2021 году в том, что он был лидером картеля Синалоа.

В последние годы сыновья Гусмана возглавляли фракцию картеля, известную как маленькие Чапо или "Чапитос", которая была идентифицирована как основной экспортер фентанила на рынок США.

Они считались более жестокими и яркими, чем Самбада. Их начальник службы безопасности был арестован мексиканскими властями в ноябре.

Овидио Гусман Лопес был арестован и экстрадирован в США в прошлом году. Он не признал себя виновным по обвинению в торговле наркотиками в Чикаго в сентябре.