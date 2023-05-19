Лидеры G7 обязались продолжить замораживать активы рф, пока страна "не заплатить за причиненные убыткы"

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"Мы будем продолжать наши усилия для того, чтобы россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины... В соответствии с обязательствами, взятыми через рабочую группу REPO, мы будем продолжать принимать меры, доступные в наших внутренних рамках, чтобы найти, сдержать, заморозить, изъять и, в соответствующих случаях, конфисковать или изъять активы тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией россии", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры G7 приветствовали создание в рамках Совета Европы и по требованию Генеральной Ассамблеи ООН Реестра убытков, причиненных агрессией рф против Украины (REPO). Они добавили, что будут принимать соответствующие меры для полной картографии суверенных активов россии, обездвиженных в их юрисдикции. Также страны заявили, что будут оставлять российские активы в их юрисдикции замороженными, пока "россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине".

Кроме этого, "Группа семи" сообщили, что вместе с международным сообществом под руководством Японии обеспечили Украине необходимую бюджетную поддержку на 2023 год и начало 2024 года в рамках экономической поддержки Киева. Они приветствовали одобрение Международным валютным фондом (МВФ) Программы расширенного финансирования (EFF).

"Программа поможет стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуацию в Украине, будет способствовать долгосрочной экономической стабильности и будет способствовать дальнейшей финансовой поддержке со стороны других стран и учреждений, а также частного сектора", - говорится в заявлении.

Лидеры также приветствовали прогресс, достигнутый в дискуссиях на Межведомственной донорской координационной платформе для Украины, и подтвердили намерение удовлетворить потребности страны в восстановлении. Отмечается, что благодаря Платформе страны планируют обеспечить, чтобы помощь и поддержка реформ "были хорошо скоординированными, правильно расставленными и взаимодополняемыми".

"Это будет играть центральную роль в координации донорской поддержки в соответствии с потребностями Украины, продвижении программы реформ в Украине в соответствии с ее европейским путем и содействии содействию устойчивому росту за счет частного сектора", - отметили лидеры G7.

Они выразили готовность поддерживать "устойчивое" восстановление и "зеленую реконструкцию" Украины, в частности путем обмена опытом и знаниями по гуманитарному разминированию и управлению обломками и загрязнениями, связанными с войной. Лидеры выразили надежду, что Конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне в июне 2023 года, "усилит импульс восстановления и реконструкции" Украины.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" (G7) обязались продолжать военную и другую поддержку Украины "столько, сколько нужно".