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Лідери G7 зобов'язалися продовжити заморожувати активи рф, поки країна "не заплатить за завдану шкоду"

Лідери G7 зобов'язалися продовжити заморожувати активи рф, поки країна "не заплатить за завдану шкоду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) на саміті у Хіросімі в Японії зобов'язалися продовжити роботу зі знаходження, стримання та вилучення російських активів за кордоном у рамках санкцій Заходу проти країни-агресора. Про це йдеться у комюніке за підсумками переговорів глав держав та урядів, передає УНН.

Цитата

"Ми продовжуватимемо наші зусилля для того, щоб Росія заплатила за довгострокову відбудову України... Відповідно до зобов’язань, взятих через робочу групу REPO, ми продовжуватимемо вживати заходів, доступних у наших внутрішніх рамках, щоб знайти, стримати, заморозити, вилучити та, у відповідних випадках, конфіскувати або вилучити активи тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з агресією росії", - йдеться в заяві.

Деталі

Лідери G7 привітали створення в рамках Ради Європи та на вимогу Генеральної Асамблеї ООН Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України (REPO). Вони додали, що вживатимуть відповідних заходів для повної картографії суверенних активів росії, знерухомлених у їх юрисдикції. Також країни заявили, що залишатимуть російські активи в їх юрисдикції замороженими, доки "росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні".

Крім цього, "Група семи" повідомили, що разом із міжнародним співтовариством під керівництвом Японії забезпечили Україні необхідну бюджетну підтримку на 2023 рік і початок 2024 року у рамках економічної підтримки Києва. Вони привітали схвалення Міжнародним валютним фондом (МВФ) Програми розширеного фінансування (EFF).

"Програма допоможе стабілізувати макроекономічну та фінансову ситуацію в Україні, сприятиме довгостроковій економічній стабільності та сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку інших країн та установ, а також приватного сектору", - йдеться в заяві.

Лідери також привітали прогрес, досягнутий у дискусіях на Міжвідомчій донорській координаційній платформі для України, і підтвердили намір задовольнити потреби країни у відновленні. Зазначається, що завдяки Платформі країни планують забезпечити, щоб допомога та підтримка реформ "були добре скоординованими, правильно розставленими та взаємодоповнюваними".

"Це відіграватиме центральну роль у координації донорської підтримки відповідно до потреб України, просуванні програми реформ в Україні відповідно до її європейського шляху та сприянні сприянню сталому зростанню за рахунок приватного сектору", - наголосили лідери G7.

Вони висловили готовність підтримувати "стале та стійке" відновлення та "зелену реконструкцію" України, зокрема шляхом обміну досвідом та знаннями щодо гуманітарного розмінування та управління уламками та забрудненнями, пов’язаними з війною. Лідери висловили сподівання, що Конференція з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні 2023 року, "посилить імпульс відновлення та реконструкції" України.

Нагадаємо

Лідери країн "Групи семи" (G7) зобов’язалися продовжувати військову та іншу підтримку України "стільки, скільки потрібно".

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