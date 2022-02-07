Лидеры G7 проведут виртуальную встречу 24 февраля: обсудят наращивание войск РФ возле Украины - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Лидеры "Большой семерки" рассматривают возможность проведения виртуальной встречи 24 февраля, чтобы обсудить наращивание военной мощи России вблизи Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
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"По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, лидеры "большой семерки" — Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании — могут провести виртуальное совещание 24 февраля, чтобы обсудить наращивание военной мощи России вблизи Украины", - говориться в сообщении.
Детали
Отмечается, что цель состоит в том, чтобы лидеры G7 и руководители ЕС обсудили возможные санкции в случае, если Россия решит вторгнуться в Украину, сохраняя при этом конструктивный подход, который способствует дипломатическому выходу из напряженности, сказал один из источников.
Другой источник сообщил, что дата еще не определена и может быть перенесена в зависимости от развития событий.
"Отношения с Россией были среди тем, обсуждавшихся дипломатами G7, которые в течение двух дней встречались в Берлине в конце прошлого месяца", - говорится в сообщении.
Добавим
В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.