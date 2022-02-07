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Лидеры G7 проведут виртуальную встречу 24 февраля: обсудят наращивание войск РФ возле Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 15961 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Лидеры "Большой семерки" рассматривают возможность проведения виртуальной встречи 24 февраля, чтобы обсудить наращивание военной мощи России вблизи Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

"По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, лидеры "большой семерки" — Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании — могут провести виртуальное совещание 24 февраля, чтобы обсудить наращивание военной мощи России вблизи Украины", - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы лидеры G7 и руководители ЕС обсудили возможные санкции в случае, если Россия решит вторгнуться в Украину, сохраняя при этом конструктивный подход, который способствует дипломатическому выходу из напряженности, сказал один из источников.

Другой источник сообщил, что дата еще не определена и может быть перенесена в зависимости от развития событий.

"Отношения с Россией были среди тем, обсуждавшихся дипломатами G7, которые в течение двух дней встречались в Берлине в конце прошлого месяца", - говорится в сообщении.

Добавим

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада и США, а также представитель Европейского Союза.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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