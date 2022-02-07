Лідери G7 проведуть віртуальну зустріч 24 лютого: обговорять нарощування військ РФ біля України - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Лідери "Великої сімки" розглядають можливість проведення віртуальної зустрічі 24 лютого, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії поблизу України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.
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"За словами двох джерел, знайомих з цим питанням, лідери "Великої сімки" — Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великої Британії — можуть провести віртуальну нараду 24 лютого, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії поблизу України", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що мета полягає в тому, щоб лідери G7 і керівники ЄС обговорили можливі санкції у разі, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, зберігаючи при цьому конструктивний підхід, який сприяє дипломатичному виходу з напруженості, сказало одне з джерел.
Інше джерело повідомило, що дата ще не визначена і може бути перенесена в залежності від розвитку подій.
"Відносини з Росією були серед тем, що обговорювалися дипломатами G7, які протягом двох днів зустрічалися в Берліні в кінці минулого місяця", - йдеться в повідомленні.
Додамо
У G7 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада і США, а також представник Європейського Союзу.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.