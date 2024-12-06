Лидеры G7 планируют провести встречу в онлайн формате 13 декабря
Киев • УНН
Лидеры стран G7 соберутся на онлайн-саммит 13 декабря для обсуждения ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Также рассмотрят возможность введения дополнительных санкций против России и Северной Кореи.
Лидеры стран G7 планируют провести встречу в онлайн-формате на следующей неделе. Будут обсуждать, в том числе и Украину. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.
Детали
За даними видання, онлайн-саміт планується провести 13 грудня. Від Японії в ньому візьме участь прем'єр-міністр Шігеру Ішіба. На зустрічі лідери G7 мають намір" підтвердити свою єдність " напередодні інавгурації нового президента США Дональда Трампа.
Основными темами переговоров, как ожидается, станут ситуация в Украине и на Ближнем Востоке. Также отмечается, что лидеры G7 могут обсудить возможность введения дополнительных санкций против России и Северной Кореи. Сейчас в G7 председательствует Италия.
Кроме того, ожидается, что в следующем году под председательством Канады они продолжат сотрудничество над решением проблем, которые встают перед международным сообществом, пишет NHK.
Напомним
Зеленский подписал закон о получении кредита в 50 млрд долларов от G7. Средства не нужно возвращать без репараций от рф, а возврат будет осуществляться за счет замороженных российских активов.