Лидеры государств и правительств ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины - Туск

"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем выводы, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.

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Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко надеется, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета 2019 года.

В частности, Порошенко обсудит с руководством ЕС "июньский пакет" санкций против РФ.