Лідери держав та урядів ЄС підтвердять тверду позицію щодо підтримки суверенітету України - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердять тверду позицію щодо підтримки суверенітету України на саміті, який пройде 21-22 березня, що відбуватиметься у Брюсселі. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширений лист-запрошення президента Європейської Ради ЄС Дональда Туска країнам-членам Євросоюзу для участі у саміті.
“Щодо України, після п’яти років незаконної анексії Криму ми займаємо тверду позицію у нашій відданості українському суверенітету. Ми ухвалимо висновки, нагадуючи про нашу рішучість”, — заявив Туск.
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Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко має надію, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться на початку літа 2019 року.
Зокрема, Порошенко обговорить з керівництвом ЄС “червневий пакет” санкцій проти РФ.