Президент в ЄС говоритиме про “червневий пакет” санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорить з керівництвом ЄС ”червневий пакет” санкцій проти РФ. Про це він заявив у Брюсселі, передає УНН.
“Україна потребує підтримки, оскільки зараз визначальний для України час, бо Україна продовжує розвиток своїм шляхом, продовжує інтеграцію в ЄС та НАТО, ставити на порядок денний питання відповідності критеріям майбутнього членства або не виключений, можливий розворот. Сьогодні маємо зробити все, щоб цього, безумовно, не допустити”, - заявив він.
Порошенко також додав, що поміж інших тем керівництво України та ЄС будуть обговорювати політичні санкції, направлені проти РФ.
“Ми будемо обговорювати і червневий пакет санкцій”, - додав він.
Порошенко зазначив, що цей саміт у Брюсселі є унікальним за складом “вперше зберуться разом президент Європейської Ради, президент Єврокомісії, президент Європарламенту та президент України”, за часом, адже “адже він відбувається за 10 днів до виборів і це є абсолютним форматом підтримки України у наших інтеграційних прагненнях” і надзвичайно важливим для України.
Як повідомляв УНН, Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій.