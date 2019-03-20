Порошенко сподівається, що наступний саміт в ЄС відбудеться на початку цього літа
Київ • УНН
Київ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко має надію, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться на початку літа 2019 року. Про це він розповів журналістам в Брюсселі перед робочою вечерею з президентами Європейської Ради, Європарламенту, Єврокомісії та керівництвом європейських інституцій, передає УНН.
‘Сьогодні ми очікуємо, що буде домовленість про дату нашого наступного саміту Україна-ЄС. Ми сподіваємося, що він буде на початку літа", — заявив він. При цьому Порошенко зауважив, що після завершення переговорів з керівництвом ЄС буде визначена конкретна дата саміту.
Як повідомляв УНН, Порошенко вирушить у Брюссель на міні-саміт Україна-ЄС.