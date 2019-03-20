Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета

"Сегодня мы ожидаем, что будет договоренность о дате нашего следующего саммита Украина-ЕС. Мы надеемся, что он будет в начале лета", - заявил он. При этом Порошенко отметил, что после завершения переговоров с руководством ЕС будет определена конкретная дата саммита.

Как сообщал УНН, Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС.