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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета

Киев • УНН

 • 6989 просмотра

Киев. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета 2019 года. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе перед рабочим ужином с президентами Европейского Совета, Европарламента, Еврокомиссии и руководством европейских институтов, передает УНН.

Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета

"Сегодня мы ожидаем, что будет договоренность о дате нашего следующего саммита Украина-ЕС. Мы надеемся, что он будет в начале лета", - заявил он. При этом Порошенко отметил, что после завершения переговоров с руководством ЕС будет определена конкретная дата саммита.

Как сообщал УНН, Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС.

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