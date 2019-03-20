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Порошенко вирушить у Брюссель на міні-саміт Україна-ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у неформальному міні-саміті Україна-ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Порошенко вирушить у Брюссель на міні-саміт Україна-ЄС

"20 березня Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у неформальному міні-саміті Україна-Європейський Союз", - йдеться в повідомленні.

Також планується, що у заході візьмуть участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні, а також ключові профільні члени Європейської Комісії.

"Лідери планують обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять років та узгодити подальші спільні дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначили у Президента.

Нагадаємо, в ЄС розчаровані виконанням Україною Угоди про асоціацію у деяких сферах.

Як повідомляв УНН, ЄС співпрацює з прокуратурою України для реєстрації порушень прав людини в окупованому Росією Криму.

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