Порошенко вирушить у Брюссель на міні-саміт Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у неформальному міні-саміті Україна-ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.
"20 березня Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у неформальному міні-саміті Україна-Європейський Союз", - йдеться в повідомленні.
Також планується, що у заході візьмуть участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні, а також ключові профільні члени Європейської Комісії.
"Лідери планують обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин на наступні п’ять років та узгодити подальші спільні дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначили у Президента.
Нагадаємо, в ЄС розчаровані виконанням Україною Угоди про асоціацію у деяких сферах.
Як повідомляв УНН, ЄС співпрацює з прокуратурою України для реєстрації порушень прав людини в окупованому Росією Криму.